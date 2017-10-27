Железняк: РФ защитит интересы подпавших под новые санкции США

Москва, , 11:05 — REGNUM Введенные в действие очередные американские санкции против РФ обернутся жесткой вынужденной реакцией не только со стороны России, но и Европы, поскольку атакуют экономические интересы европейских компаний и миллионов потребителей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

СМИ опубликовали подготовленный госдепартаментом США перечень организаций и ведомств России, с которыми власти США попытаются запретить третьим лицам вести дела под угрозой санкций. Всего в списке обозначены 39 российских компаний, среди которых 33 предприятия ОПК.

«Наша страна, безусловно, будет предпринимать ответные меры по защите интересов отечественных предприятий», — заявил Железняк.

По мнению парламентария, США ставят Евросоюз в положение экономического заложника, которому США фактически угрожает потерей позиций в сфере энергетики, что повлечет крупные финансовые потери европейских компаний.

«При этом не вызывает сомнений, что санкции США в отношении энергетического сектора ни что иное, как недобросовестная конкуренция, пролоббированная в сенате и конгрессе», — указал он.

В России расценивают американские санкции как попытку сдерживания развития страны, которое происходит в нарушение всех норм международного права и не имеет под собой никакой объективной основы, напомнил Железняк.

«Не случись конфликт на Украине, который был проплачен и спровоцирован западными политтехнологами, наши оппоненты выдумали бы другую причину, чтобы попытаться с помощью давления на нашу страну остановить развал однополярного мироустройства», — полагает он.

Россия будет использовать санкционный период для создания новых точек роста, развития внутреннего производства и выгодной международной кооперации, указал парламентарий.

Список организаций, в отношении которых возможны новые ограничительные меры США, включает ФСБ, СВР и ГРУ, а также 33 оборонных предприятия, сообщила газета New York Times со ссылкой на документ, направленный госдепартаментом в конгресс США.

Среди предприятий, концернов и организаций, включенных в список, «Рособоронэкспорт», «Ижмаш», «Калашников», «Ростех», «МИГ», «Сухой», «Туполев», АНО «ПО КСИ» (производство микроэлектроники), Специальный технологический центр, компания «Цифровое оружие и защита» (ЦОР), «Адмиралтейские верфи», «Алмаз-Антей», АО корпорация «Тактическое ракетное вооружение», ООО «Молот-Оружие», Мытищинский машиностроительный завод, ОКБ «Новатор», НПО «Высокоточные комплексы», НПО «Сплав», корпорация «Уралвагонзавод».