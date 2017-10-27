Силуанов: Основная задача бюджета-2018 — восстановить доходы населения

Москва, , 11:00 — REGNUM Глава Минфина Антон Силуанов рассказал о целях федерального бюджета на период 2018—2020 годов, передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября.

Реальные доходы населения только в 2016 году сократились на 5,9%, отметил он.

«Проект бюджета должен ответить на вызовы, с которыми мы столкнулись. Какие основные задачи? Восстановить те реальные доходы населения, которые сократились в годы 2015−2016, в годы кризисных явлений, а также обеспечить все условия и создать условия и стимулы экономического роста, которые мы увидели в конце 2016 года и в текущем году», — указал министр в Госдуме.

«Мы снижаем инфляцию, снижаем процентные ставки. Это дает возможность стимулировать частные инвестиции, частный спрос, что дает возможность (…) создавать новые рабочие места», — отметил глава Минфина.