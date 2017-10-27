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Силуанов: Основная задача бюджета-2018 — восстановить доходы населения

Экономика

В Госдуме обсуждается в первом чтении проект федерального бюджета на очередную трехлетку

Силуанов: Основная задача бюджета-2018 — восстановить доходы населения
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Доходы

Москва, 27 октября 2017, 11:00 — REGNUM  Глава Минфина Антон Силуанов рассказал о целях федерального бюджета на период 2018—2020 годов, передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября.

Реальные доходы населения только в 2016 году сократились на 5,9%, отметил он.

«Проект бюджета должен ответить на вызовы, с которыми мы столкнулись. Какие основные задачи? Восстановить те реальные доходы населения, которые сократились в годы 2015−2016, в годы кризисных явлений, а также обеспечить все условия и создать условия и стимулы экономического роста, которые мы увидели в конце 2016 года и в текущем году», — указал министр в Госдуме.

«Мы снижаем инфляцию, снижаем процентные ставки. Это дает возможность стимулировать частные инвестиции, частный спрос, что дает возможность (…) создавать новые рабочие места», — отметил глава Минфина.

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Федеральный бюджет 2018-2020 гг

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