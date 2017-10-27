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Цены на продукты для украинских граждан снова поднимутся

Экономика

Госпотребслужба изменит принцип расчета цены своих услуг, что отразится на цене продукции украинских производителей

Цены на продукты для украинских граждан снова поднимутся
Грибков Сергей Иванович. В лавке.1882

Киев, 27 октября 2017, 10:57 — REGNUM  Услуги государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей могут подорожать на 26%, сообщает 26 октября пресс-служба Ассоциации животноводов Украины.

Согласно сообщению, Госпотребслужба Украины намерена ввести единый принцип расчета стоимости своих услуг вместо ежегодной индексации. Одновременно с этим цена на госуслуги будет увеличена на 26%, поскольку последняя индексация цен Госпотребслужбой проводилась в 2014 году.

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Отмечается, что данный ход Госпотребслужбы потребует от украинских производителей также повысить цены на свою продукцию, что в итоге означает повышение цены для украинских граждан.

Тем не менее некоторые экспортно-импортные услуги будут теперь зависеть от размеров партий — чем выше экспорт или импорт, тем ниже стоимость. Как считают в Ассоциации животноводов, это подстегнет развитие экспорта живых животных.

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Ранее глава Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко заявил, цены на продукты для населения растут очень быстро — в 2−2,5 раза быстрее инфляции.

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