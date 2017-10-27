Дефицит бюджета тратам на праздник не помеха: о «Сабантуе» в Татарии

Казань, , 10:54 — REGNUM Только отгремел скандал по празднованию татарского праздника в Париже за счёт бюджета республики, как власти запланировали потратить почти 12 млн рублей на создание инфраструктуры для празднования «Сабантуя» в райцентре Апастовского района Татарии. При этом в своих выступлениях на правительственных совещаниях глава региона Рустам Минниханов призывает глав регионов избежать необоснованных трат, мотивируя растущими расходами бюджета и его дефицитом. Аукцион объявлен ГКУ «Главинвестстрой», данные работы включены в состав сборного лота. Победитель будет определён 13 ноября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На лот «создание инфраструктуры для проведения Сабантуя в пгт. Апастово Апастовского муниципального района» запланировано потратить более 11,95 млн рублей. Выполнить работы должны за 1,5 месяца с даты аукциона — до 30 декабря 2017 года. Документация тендера не содержит подробностей того, что входит в инфраструктуру.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на празднование праздника плуга на Марсовом поле во Франции, а также размещение делегации из республики в Париже в мае 2017 года из бюджета Татарии было потрачено порядка 19 млн рублей, что вызвало недовольство общественности. Проверка, проведённая антимонопольной службой по жалобе активиста, установила, что соглашение о предоставлении субсидии на организацию и проведение «Сабантуя» Управление культуры Казани подписало 27 марта 2017 года с межрегиональной общественной организации «Всемирный конгресс татар». Деньги поступили из бюджета региона, а субсидия была выделена без проведения необходимых конкурсных процедур. В результате на 30 тыс. рублей был оштрафован руководитель управления.

Празднование «Сабантуя» в Париже прошло при участии мэра Казани Ильсура Метшина. Мероприятие провели в рамках двустороннего соглашения о развитии туризма и культурного обмена между двумя городами, подписанного в декабре 2016 года.

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Напомним, консолидированный бюджет Татарии на 2018 год анонсирован с дефицитом 2,62 млрд рублей. Во время последних совещаний глава региона Рустам Минниханов обратился к главам муниципалитетов с просьбой соблюдать бюджетную дисциплину и не допускать необоснованных трат. А для оплаты насущных нужд сельских поселений, в числе которых содержание дорог, водоснабжение, освещение, из карманов жителей в рамках самообложения за семь месяцев 2017 года в Татарии собрали 193 млн рублей.

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