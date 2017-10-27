Госдума уточнила бюджет-2017 и ввела реструктуризацию долгов регионов

Москва, , 10:49 — REGNUM Поправки в федеральный бюджет на 2017 год Госдума приняла в третьем, итогом чтении на пленарном заседании 27 октября, передает корреспондент ИА REGNUM. В госказну по итогам 2017 года поступит на 41,5 млрд рублей больше, чем планировалось ранее. Общий объем доходов составит 14,73 трлн рублей.

За счет этого вырастут и расходы: их уровень достигнет 16,728 трлн рублей. Это на 0,76% больше, чем ранее предполагал Минфин. Дефицит федерального бюджета в итоге составит 2,008 трлн рублей, а не 1,924 трлн рублей, как предполагалось ранее.

Минфин смог перераспределить 273 млрд рублей госсметы по приоритетным направлениям. Большая часть средств — 200 млрд рублей — будут направлены на закрытие задолженностей оборонных предприятий перед коммерческими структурами. На 20 млрд рублей увеличится докапитализация «Россельхозбанка». Кроме того, дополнительные 36 млрд рублей будут направлены на поддержку региональных бюджетов.

Помимо перераспредения расходов, Минфин также прописывает условия проведение программы реструктуризации долгов субъектов РФ перед федеральным бюджетом. Реструктуризация коснется кредитов, которые регионы должны были погасить в 2018—2019 годах или 2021−2022 годах. На выплату долга регионам будет выделено семь лет. При этом в 2018 и 2019 годах они должны будут выплачивать по 5% от суммы основного долга, в 2020 году размер увеличится до 10%, а в оставшиеся годы (до 2024 года) субъект должен будет возвращать в госкану по 20% от суммы долга.

Однако Минфин также предлагает льготные условия для некоторых регионов. Они коснутся тех из них, кто по итогам 2018 и 2019 года смогут обеспечить рост бюджетных доходов выше уровня инфляции. В таком случае, программа реструктуризации для субъекта будет продлена до 2029 года и продлится 12 лет.

Изменятся и условия выплат. Так, в 2018—2020 годах региону предстоит уплачивать по 5% от суммы основного долга. Затем. в 2021—2028 годах в госбюджет должны будут поступать по 10% от суммы долга региона, а в 2029 году субъект должен будет вернуть оставшиеся 5%.

Порядок проведения реструктуризации задолженности региона и меры ответственности за невыполнение регионом обязательств будет определять правительство.