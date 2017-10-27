СМИ: В РФ могут ввести обязательное страхование от киберрисков

Москва, , 10:37 — REGNUM Компании Российской Федерации, относящиеся к стратегическим отраслям экономики, могут обязать получать полис информационной безопасности с 2020 г. Проект по страхованию от киберугроз создается в рамках правительственной программы «Цифровая экономика». Об этом сообщает газета «Коммерсантъ», ознакомившаяся с планом мероприятий.

«Полис информационной безопасности может стать обязательным с 2020 г. для всех стратегических отраслей — от банковской сферы до машиностроения», — передает вещатель.

Издание отмечает, что рабочую группу по разработке программы возглавляет Сбербанк, а в практической реализации проекта предлагается задействовать Минфин, Минкомсвязь, Центробанк, ФСТЭК, ФСБ и Всероссийский союз страховщиков (ВСС).

Согласно проекту, для стратегических предприятий будет введен индустриальный стандарт по обязательному аудиту информационной безопасности и требование обязательного страхования таких рисков.

В документе также говорится, что перемены в управлении киберрисками и страховании не организованы ни в одной стране, то «есть РФ становится мировым лидером в этой области».

Для того, чтобы создать новые страховые институты, в законодательство РФ будут внесены соответствующие правки. В частности, речь идет о поправках в Налоговый кодекс РФ.

Читайте также: Греф считает искусственный интеллект панацеей