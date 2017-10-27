В Алтайском крае обрушены цены на гречиху и подсолнечник

Барнаул, , 10:33 — REGNUM Даже по усреднённым данным Алтайкрайстата заметно насколько сильно упала цена нового урожая зерновых, выращенных земледельцами Алтайского края. Пшеница, рожь, просо, ячмень, овёс, горох и соя: с начала 2017 года, в сравнении с аналогичным периодом прошлого, упали все цены и индексы цен на приобретенное промышленными организациями Алтайского края зерно для основного производства. Но наиболее всего подешевели гречиха и подсолнечник (на них дают 47% и 43% от прошлогодних цен), — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Также существенно снизилась цена гороха (за него сейчас дают 74,8% от прошлогодних цен), пшеницы (76,7%), овса (81,6%), соевых бобов (83,9%), рожь (85,1%), ячмень (86,9%).

Средние цены и индексы цен на приобретенное промышленными организациями Алтайского края зерно для основного производства . Сентябрь 2017 года Средняя цена, рублей за тонну Индекс цен, в % к августу 2017 к декабрю 2016 к сентябрю 2016 январь-сентябрь 2017 к январю-сентябрю 2016 Зерновые и зернобобовые культуры - 85 , 4 6 5 , 7 7 5,0 76,7 Пшеница 7133 86,1 70,4 80,5 85,1 Рожь 6313 98,3 87,4 87,6 91,3 Просо 8500 100,0 97,7 94,5 98,9 Гречиха 10 050 77,9 42,3 48,3 47,1 Ячмень 7170 91,6 78,6 89,0 86,9 Овес 5569 80,5 68,3 87,2 81,6 Горох 7158 85,8 55,2 59,0 74,8 Семена подсолнечника 17 986 96,1 86,8 72,6 63,4 Бобы соевые 24 744 98,3 84,3 82,8 83,9

Напомним, в этом сельскохозяйственном году на Алтае собран рекордный урожай зерновых — более 5 млн. тонн. Всероссийская сельхозперепись 2016 года показала, что посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий Алтайского края выросли и составляют 5372 тыс. гектаров (с момента предыдущей переписи 2006 года рост составил 276 тыс. гектаров). В Алтайкрайстате также отметили, что в сельхозорганизациях и личных подсобных хозяйствах населения посевные площади за последнее десятилетие сократились, а крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, напротив, начали выращивать больше сельхозкультур.

По-прежнему наибольшие посевные площади в крае обрабатывают сельхозорганизации: на 1 июля 2016 года в этой категории хозяйств посевами было занято 3196 тыс. гектаров, что на 621 тыс. гектаров меньше, чем в 2006 году.

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Между тем, несмотря на очевидный кризис перепроизводства, крестьянам сейчас не оставили выбора: либо продавать урожай ниже себестоимости, либо — пребывать в ожидании лучших цен. Государственное регулирование зернового рынка в России, по сути, нет. А предпринимаемые государством меры (субсидирование перевозок зерна) представляются несвоевременными: из Сибири неоправданно дорого, да и с вагонами, как оказалось, тоже неожиданно проблема возникла.

Государственные интервенции в Правительстве РФ тоже объявлять не торопятся. Плюс ко всему, «войну» с зерновыми трейдерами затеяли налоговые органы, призвав отказаться от схем с НДС. Ее следствием тоже стало снижение цены и объемов зерна.

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