В Алтайском крае обрушены цены на гречиху и подсолнечник

Барнаул, 27 октября 2017, 10:33 — REGNUM Даже по усреднённым данным Алтайкрайстата заметно насколько сильно упала цена нового урожая зерновых, выращенных земледельцами Алтайского края. Пшеница, рожь, просо, ячмень, овёс, горох и соя: с начала 2017 года, в сравнении с аналогичным периодом прошлого, упали все цены и индексы цен на приобретенное промышленными организациями Алтайского края зерно для основного производства. Но наиболее всего подешевели гречиха и подсолнечник (на них дают 47% и 43% от прошлогодних цен), — передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Также существенно снизилась цена гороха (за него сейчас дают 74,8% от прошлогодних цен), пшеницы (76,7%), овса (81,6%), соевых бобов (83,9%), рожь (85,1%), ячмень (86,9%).
|Средние цены и индексы цен на приобретенное промышленными организациями Алтайского края зерно для основного производства.Сентябрь 2017 года
Средняя цена,
рублей за тонну
|Индекс цен, в %
к
августу
2017
к
декабрю
2016
к
сентябрю
2016
январь-сентябрь
2017 к
январю-сентябрю
2016
|Зерновые и зернобобовые культуры
|-
|85,4
|65, 7
|75,0
|76,7
|Пшеница
|7133
|86,1
|70,4
|80,5
|85,1
|Рожь
|6313
|98,3
|87,4
|87,6
|91,3
|Просо
|8500
|100,0
|97,7
|94,5
|98,9
|Гречиха
|10 050
|77,9
|42,3
|48,3
|47,1
|Ячмень
|7170
|91,6
|78,6
|89,0
|86,9
|Овес
|5569
|80,5
|68,3
|87,2
|81,6
|Горох
|7158
|85,8
|55,2
|59,0
|74,8
|Семена подсолнечника
|17 986
|96,1
|86,8
|72,6
|63,4
|Бобы соевые
|24 744
|98,3
|84,3
|82,8
|83,9
Напомним, в этом сельскохозяйственном году на Алтае собран рекордный урожай зерновых — более 5 млн. тонн. Всероссийская сельхозперепись 2016 года показала, что посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий Алтайского края выросли и составляют 5372 тыс. гектаров (с момента предыдущей переписи 2006 года рост составил 276 тыс. гектаров). В Алтайкрайстате также отметили, что в сельхозорганизациях и личных подсобных хозяйствах населения посевные площади за последнее десятилетие сократились, а крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, напротив, начали выращивать больше сельхозкультур.
По-прежнему наибольшие посевные площади в крае обрабатывают сельхозорганизации: на 1 июля 2016 года в этой категории хозяйств посевами было занято 3196 тыс. гектаров, что на 621 тыс. гектаров меньше, чем в 2006 году.
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Между тем, несмотря на очевидный кризис перепроизводства, крестьянам сейчас не оставили выбора: либо продавать урожай ниже себестоимости, либо — пребывать в ожидании лучших цен. Государственное регулирование зернового рынка в России, по сути, нет. А предпринимаемые государством меры (субсидирование перевозок зерна) представляются несвоевременными: из Сибири неоправданно дорого, да и с вагонами, как оказалось, тоже неожиданно проблема возникла.
Государственные интервенции в Правительстве РФ тоже объявлять не торопятся. Плюс ко всему, «войну» с зерновыми трейдерами затеяли налоговые органы, призвав отказаться от схем с НДС. Ее следствием тоже стало снижение цены и объемов зерна.
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