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Зюганов раскритиковал импотенцию экономического блока правительства

Экономика

И его беспомощность

Зюганов раскритиковал импотенцию экономического блока правительства
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Зюганов

Москва, 27 октября 2017, 09:36 — REGNUM  У КПРФ проект федерального бюджета на 20182020 годы не вызывает оптимизма, передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября.

«По-прежнему бюджет обслуживает богатых и унижает остальных», — заявил лидер партии Геннадий Зюганов.

Парламентарий подверг критике «эту беспомощность, эту импотенцию финансово-экономического блока правительства».

«Развитие начинается с 22 трлн рублей при нынешней ситуации, лучше 25 трлн», — указал депутат Госдумы.

По мнению Зюганова, «правительство не справляется с поставленной задачей, впереди нас ждут серьезные испытания, новые санкции».

Госдума в первом чтении обсудит проект федерального бюджета на 20182020 годы.

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Федеральный бюджет 2018-2020 гг
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