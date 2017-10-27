Саудовская Аравия планирует вложить $1 млрд в космический туризм Брэнсона

Эр-Рияд, , 09:35 — REGNUM Саудовская Аравия планирует вложить в группу компаний миллиардера Ричарда Брэнсона $1 млрд. Об этом сообщает CNBC.

Инвестиции будут осуществлены в три компании — Virgin Galactic, The Spaceship Company и Virgin Orbit. Контракт был заключен на совместную работу по полётам в космос, запуску спутников, а также космическим развлечениям, в частности, отправке туристов в космос.

Помимо, первоначальной суммы, также возможно дополнительное вложение $480 млн.

«Это партнерство с Virgin Group отражает огромные успехи, которые Королевство делает на пути к диверсифицированной экономике, основанной на знаниях», — приводятся в сообщении слова саудовского принца Мохаммеда бин Салмана.

Компания Virgin Galactic в феврале 2016 года представила свой новый космический корабль SpaceShipTwo, предназначенный для туристических полётов. Он сможет взять на борт шесть космических туристов и двух пилотов.

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