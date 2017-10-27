Задолженность по зарплате в Иркутской области сократилась в 10 раз

Иркутск, , 09:37 — REGNUM За два года задолженность по заработной плате в Иркутской области сократилась более чем в десять раз. Об этом сообщил губернатор области Сергей Левченко.

Он отметил, что с начала 2017 года на предприятиях погасили задолженность по зарплате перед 2052 работниками на сумму 87,1 млн рублей.

Левченко подчеркнул, что работа по погашению задолженности по заработной плате носит системный характер. В начале октября губернатор встретился с депутатами Госдумы Федерального Собрания РФ от Иркутской области. На встрече обсудили меры, применяемые для погашения долгов, и изменения в законодательные акты, которые окажут воздействие на организации, допустившие задолженность по зарплате.

Левченко отметил, что на 1 октября 84% задолженности (29,7 млн рублей) приходится на три организации, которые находятся на конкурсном производстве. Чтобы решить этот вопрос, губернатор направил депутату Госдумы РФ Михаилу Щапову предложение принять дополнительные меры по защите прав работников организаций-банкротов.

Левченко добавил, что необходимо создать механизм непреложного соблюдения прав граждан на вознаграждение за труд путем введения запрета процедуры банкротства, если у должника есть имущество, достаточное для погашения задолженности по заработной плате в полном объеме.

Ранее сообщалось, что Саратовский завод автономных источников тока выплатил 571 работнику задолженность за вторую часть августа. Сумма долга составляла 5 731 000 рублей. Гострудинспекция выявила задолженность в ходе внеплановой проверки в начале октября.

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