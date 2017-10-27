ЦБ КНР впервые в истории провел операции обратного РЕПО сроком на 63 дня

Пекин, , 09:11 — REGNUM С целью поддержания допустимого уровня ликвидности на межбанковском рынке Народный банк Китая провел операции обратного РЕПО на 63-дневнй срок. В заявлении главного финансового регулятора страны отмечается, что столь длительная финансовая операция проводится в Китае впервые.

Доходность операций составит 2,9%. Китайские коммерческие банки будут обязаны выкупить ценные бумаги 29 декабря — в последний торговый день 2017 года. Это означает, что банковский сектор будет наблюдать устойчивый рост ликвидности в течение относительно длительного периода времени, пишет «Синьхуа».

Предыдущим рекордом длительности для операций обратного РЕПО являлся 28-дневный срок. Помимо 50 млрд юаней, влитых в национальную экономику на 63-дневнй срок, ЦБ КНР провел операции обратного РЕПО на 7-дневнй срок (60 млрд юаней) и 14-дневный срок (30 млрд юаней). Всего за 44 рабочую неделю Народный банк Китая влил в национальную экономику 390 млрд юаней ликвидности.

Операция РЕПО — сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (купли) через определенный срок по заранее определённой в этом соглашении цене.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 25 сентября главный финансовый регулятор Китая сообщил о проведении новых операций обратного РЕПО на общую сумму 200 млрд юаней ($30,25 млрд).

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