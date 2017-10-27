ЦБ КНР вновь ослабил национальную валюту

Пекин, , 08:25 — REGNUM По состоянию на 27 октября центральный паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,6473 юаня за доллар. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте Народного банка Китая.

Таким образом, прерванная 26 октября цепочка ослаблений национальной валюты КНР продолжилась, на этот раз юань просел по отношению к американскому доллару еще на 185 базисных пунктов, пишет «Чжунго жибао».

Эксперты отмечают, что в ближайшие дни юань может преодолеть психологический барьер 6,7 юаня за единицу американской валюты. Власти КНР подчеркивают, что причиной ослабления национальной валюты стала финансовая активность третьих стран на международном валютном рынке.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по состоянию на 26 октября центральный паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,6288 юаня за доллар. Таким образом, впервые с начала 44-й рабочей недели китайская валюта продемонстрировала рост, укрепившись всего на 34 базисных пункта.

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