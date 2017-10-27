Новости диджитализации: от киберугроз предлагается страховать

Москва, , 08:17 — REGNUM Сбербанк возглавляет рабочую группу по созданию обязательного киберстрахования в стране, 27 октября сообщает «Коммерсантъ».

Система планируется к созданию на базе плана мероприятий программы «Цифровая экономика», информирует издание.

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План включает в себя «введение индустриального стандарта по обязательному аудиту информационной безопасности» (это положение должно быть реализовано к 2020 году), и требование обязательного страхования киберрисков предприятиями стратегических отраслей экономики «включая банковскую сферу, аэропорты, вокзалы и стратегические отрасли промышленности — металлургию, машиностроение, судостроение, авиапром и др.»

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В документе отмечается уникальность объема перемен в управлении киберрисками и страховании их, а также подчеркивается, что «Россия становится мировым лидером в этой области».

Напомним, глава Сбербанка Греф, отметив, что процесс диджитализации весьма длительный и затратный, предлагал вовлекать в него частный сектор, который может предоставлять 60—70% госуслуг, что может повысить их эффективность.

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«Если их положить на одну чашу весов, то очевидно, что выгоды от цифровизации перевешивают все те угрозы и потери, которые мы имеем при самых негативных сценариях реализации этих угроз», — заявил Греф.