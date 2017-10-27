По Brent цель $60,75

Москва, , 07:29 — REGNUM В четверг, 26 октября, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 1,47%, до $59,3 за баррель, WTI — на 0,88%, до $52,64 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в декабре 2017 года на СПбМТСБ составляет $55,05 за баррель. Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «Альпари» Владислав Антонов.

Торги по нефти закрылись в плюсе. На американской сессии цена на Brent выросла на 2,5%, до $59,52. Она подорожала на заявлениях наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салман Аль Сауда о возможном продлении сделки ОПЕК+. Покупатели были настолько увлечены покупками фьючерсов на нефть, что проигнорировали масштабное укрепление американской валюты на рынке форекс. Укрепление доллара вызвали решение ЕЦБ продлить на 9 месяцев программу QE и принятие проекта федерального бюджета 2018 г. палатой представителей Конгресса США.