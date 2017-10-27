Инициативное бюджетирование: какие объекты предпочитают в сёлах Оренбуржья?

Оренбург, , 07:25 — REGNUM В Оренбургской области в рамках инициативного бюджетирования 35 сёл и посёлков получат денежные средства из областного бюджета. В апреле 2017 года правительственная комиссия отметила 32 инициативы сельских жителей из 15 муниципальных районов региона. В настоящее время все проекты уже в стадии завершения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минфине области.

Напомним, инициативное бюджетирование — это проект по вовлечению населения в распределение средств бюджета на конкурсной основе и на принципах софинансирования. То есть, на реализацию проекта идут не только бюджетные средства, но и средства самих граждан.

На 2018 год принято 63 заявки из шести городских округов и 20 муниципальных районов области. К конкурсному отбору допустили 56 инициатив жителей из шести городских округов и 16 муниципальных районов. Общая стоимость проектов составила 63 млн 500,8 тыс. рублей. Для их реализации планируется привлечь субсидии из областного бюджета, средства местных бюджетов, населения, спонсоров. Процент софинансирования населения — не менее 5% от суммы субсидии, местного бюджета — не менее 10% от суммы субсидии.

Министр финансов региона Татьяна Мошкова привела среднее значение планируемого взноса жителей населённых пунктов на реализацию проекта, которое составило 72,8 тыс. рублей, или 9% от суммы запрашиваемой субсидии из областного бюджета. Пороговое значение было превышено в 1,8 раза.

Среднее значение планируемого уровня софинансирования проекта со стороны местного бюджета составило 197 тыс. рублей, или 24,4% от суммы запрашиваемой субсидии из областного бюджета. Пороговое значение было превышено в 2,4 раза.

Обязательный минимальный уровень софинансирования проекта со стороны организаций и других внебюджетных источников установлен не был. Тем не менее, процент планируемого взноса спонсоров от суммы запрашиваемой субсидии из областного бюджета варьируется в диапазоне от 0,5 до 44,4%.

Жители населённых пунктов отдали своё предпочтение развитию следующих типов объектов общественной инфраструктуры: дороги — 35,7% от общего количества проектов; объекты благоустройства — 17,9%; объекты тепло‑ и водоснабжения — 16,1%; места захоронения — 12,5%; дома культуры и библиотеки — 10,7%; спортивные площадки — 7,1%.

Оценка проектов, представленных на конкурсный отбор, проводилась по четырём направлениям: вклад участников реализации проекта в его финансирование; социальная и экономическая эффективность реализации проекта; степень участия населения в индентификации и определении параметров проекта; количество созданных и (или) сохранённых рабочих мест в рамках реализации проекта.

На софинансирование проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, в областном бюджете на 2018 год предусмотрено 30 млн рублей. Право на получение средств областного бюджета получают муниципальные образования Оренбургской области, имеющие наибольшие значения итоговой оценки проекта.

В результате победителями конкурсного отбора признаны 35 проектов, на которые из областного бюджета планируется направить 29 млн 350,6 тыс. рублей. Первые строки списка победителей с наиболее высокими баллами занимают проекты: посёлка Блявтамак города Медногорска (ремонт ограждения кладбища), села Гамалеевка — Сорочинского городского округа (благоустройство места массового отдыха населения), Архиповского сельсовета Сакмарского района (ремонт автомобильной дороги), Колтубановского поссовета Бузулукского района (ремонт улично-дорожной сети).

Члены правительственной комиссии отметили, что у тех, чьи проекты не дотянули буквально несколько десятых бала, ещё есть надежда получить финансирование. Поскольку для выполнения работ по проектам будут проводиться торги, вполне вероятно, что начальная стоимость может быть снижена. Высвободившиеся таким образом средства будут переданы следующим по списку претендентам, не вошедшим в число победителей.

Добавим, что в 2016 году Оренбургская область вошла в перечень регионов-участников федерального проекта «Развитие инициативного бюджетирования в субъектах Российской Федерации в 2016—2018 годах», реализуемого в рамках международного соглашения между Минфином России и Всемирным банком.

Субсидии из областного бюджета предоставляются на развитие общественной инфраструктуры, в том числе на дороги, водопроводы, детские и спортивные площадки, парки и скверы, места захоронения.