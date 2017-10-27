Казань: участок за 1,68 млрд рублей займут кладбищем

Казань, , 06:48 — REGNUM Постановлением исполкома Казани участку площадью 384 233 кв. м, находящемуся в границах муниципального образования, предоставлено разрешение на использование под кладбище. Кадастровая стоимость участка превышает 1,68 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В нормативном акте отмечается, что при принятии решения были учтены рекомендации комиссии по землепользованию и застройке при главе исполкома и результаты публичных слушаний. На участке будет размещено мусульманское кладбище.

По данным с публичной кадастровой карты, участок с кадастровым номером, указанным в постановлении, относится к землям населённых пунктов и предназначен для размещения кладбищ. Кадастровая стоимость — 1 683 578 366,78 рубля. На учёт он поставлен 7 сентября 2016 года, а в графе форма собственности в базе стоит прочерк.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, уже в 2016 года в Казани действующие кладбища площадью 319,5 га были заполнены на 98%. В Пестречинском районе Татарии, чтобы решить проблему с нехваткой места на кладбищах столицы региона, было решено построить погребальный комплекс, включающий два общественных кладбища — для православных и мусульман. Нового погребального комплекса хватит на 30 лет. Работы должны быть завершены до 15 июня 2018 года. Общая стоимость строительства составляет 234,53 млн рублей, в них входит возведение самих объектов, а также подъездов и парковки на 619 мест.

В рамках аукциона, прошедшего 16 октября, на госконтракт претендовали три компании. Победителем стало ООО «СК ВОЛГА-АВТОДОР», созданное 25 марта 2008 года в Казани. Доли в «СК ВОЛГА-АВТОДОР» принадлежат Ильназу Валиеву и одноименному ООО, созданному в феврале 2017 года также Валиевым. Уставной капитал — 16 тыс. рублей, основной вид деятельности — строительство дорог.

Напомним, в комплексе будут два молельных дома для двух конфессий, а также зона почётных захоронений. Площадь участка рядом с федеральной трассой М-7 «Волга» под комплекс — 77,76 га. Сам проект был утверждён в июне 2016 года, но по результатам публичных слушаний из него исключили крематорий.

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