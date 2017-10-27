Нефть будет дорожать: Всемирный банк обнародовал прогноз на 2018 год

Вашингтон, , 05:11 — REGNUM Рост нефтяных цен до среднегодового уровня в $56 за баррель прогнозирует Всемирный банк в докладе за октябрь «Перспективы товарно-сырьевых рынков».

«Согласно прогнозу, в 2018 году цены на нефть повысятся до 56 долларов США за баррель по сравнению с 53 долларами США за баррель в текущем году», — говорится в сообщении Всемирного банка.

Ценовой оптимизм основан на прогнозах в связи с сокращением объемов нефтедобычи в рамках договоренности «ОПЕК+».

Ведущий автор доклада Джон Баффс пояснил:

«На фоне уверенного спроса и сокращения запасов отмечается восстановление цен на энергоносители, однако многое зависит от решения нефтедобывающих стран о продлении соглашения о сокращении объемов добычи нефти».

Напомним, соглашение «ОПЕК+» с участием России действует с 1 января 2017 года и уже продлено до апреля 2018 года. Участники договоренности обязались не превышать условленный объем нефтедобычи, чтобы не создавать избыток нефти на рынке и не позволять сбить цену.

По итогам визита в Россию в начале октября 2017 года короля Саудовской Аравии Сальмана Бен Абдель Азиз Аль Сауда глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что сделка уже принесла как российскому, так и саудовскому бюджетам около $40 млрд дополнительных доходов.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд заявил, что «ОПЕК+» может быть продлена снова:

«Нам нужно продолжать стабилизировать рынок нефти… Все заинтересованы в том, чтобы соглашение продолжало действовать».

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