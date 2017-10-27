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Цена барреля Brent впервые с сентября 2017 года превысила $59

Экономика

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent поднималась на 1,15%

Цена барреля Brent впервые с сентября 2017 года превысила $59
Добыча нефти

Москва, 27 октября 2017, 03:29 — REGNUM  Цена на нефть марки Brent впервые с сентября 2017 года поднялась выше отметки в $59 за баррель, свидетельствуют данные торгов 26 октября.

В ходе торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent поднималась на 1,15% — до $59,07 за баррель.

При этом фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в декабре подорожали на 0,8% до $52,62 за баррель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 сентября 2017 года цена нефти марки Brent впервые с июля 2015 года преодолела отметку в $59.

Читайте подробнее: Цена на нефть марки Brent перешагнула отметку $59 за баррель

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по мнению биржевых аналитиков, нынешний рост нефтяных цен вызван заявлением Мухаммеда ибн Салман Аль Сауда, наследного принца Саудовской Аравии, о возможном продлении сделки ОПЕК+.

Читайте ранее в этом сюжете: Мировые цены на нефть плавно растут

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты

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