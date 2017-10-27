В правительстве определились со статусом самостроя и с параметрами ИЖС

Москва, , 02:37 — REGNUM Законопроект Минстроя РФ по новым требованиям к предельным параметрам для объектов индивидуального жилищного строительства одобрен российским правительством, сообщил журналистам министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень.

Комментируя итоги правительственного заседания, Мень пояснил, что актуальным вопросом сегодняшнего дня является строительство многоквартирных домов на тех участках, что были приобретены под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).

«Эта проблема распространена в южных регионах страны, где покупаются участки под индивидуальное жилищное строительство, а потом на них начинают возводиться многоквартирные дома», — сказал он.

Мень отметил, что в таких домах возможно появление дольщиков. Узаконивание строительства многоквартирных домов затем происходит «какими-то путями» через суд.

В связи с этим были сформированы новые требования к предельным параметрам ИЖС.

«Предлагается определить объект ИЖС как отдельно стоящий дом с количеством надземных этажей не более трех и высотой не более 20 метров и самое важное — не состоящее из квартир и блоксекций, то есть чтобы не было попытки подменить ИЖС многоквартирным домом», — пояснил министр.

Мень добавил, что в законопроекте определено, что является самовольной постройкой. Теперь к самовольным не будут относиться постройки, возведенные с нарушением ограничений по использованию участка, если собственник об их наличии не был осведомлен.

«Не будут являться самовольными постройками объекты, на которые не было информации у человека или юридического лица, которое строило этот объект, о невозможности строительства на данном объекте», — сказал министр.

Напомним, на данный момент самовольной постройкой считается та, что ведется на том месте, на застройку которого не было разрешения. Кроме того, самостроем может считаться объект, возведенный с нарушением строительных норм.

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