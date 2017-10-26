Компания Twitter призналась в завышении показателей аудитории

Сан-Франциско, США, , 22:30 — REGNUM Компания Twitter в течение нескольких последних лет ошибочно завышала показатели ежемесячной активности своей аудитории, передаёт 26 октября телеканал CNN.

Как сообщили в администрации Twitter, начиная с четвёртого квартала 2014 года подсчёт активных пользователей сервиса осуществлялся неправильно, так как при этом учитывались также пользователи стороннего приложения, связанного с ранее принадлежавшей компании платформой Fabric.

В результате этого показатели активной аудитории Twitter ежеквартально завышались на 1−2 млн человек.

Напомним, осенью 2016 года компания объявила о планах по очередному масштабному сокращению сотрудников в связи с необходимость снижения расходов.

Под сокращение попало около 9% сотрудников компании — 350 человек, работавших в области маркетинга и продажи рекламы.

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