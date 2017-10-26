Удмуртия и китайская Innosilicon могут открыть майнинговый центр в России

Ижевск, , 21:29 — REGNUM Китайская компания Innosilicon — производитель оборудования для майнинга заинтересована в создании на территории Удмуртии майнингового центра, основной задачей которого станет добыча криптовалюты. Переговоры о перспективах проекта прошли с участием зампреда правительства республики Александра Свинина, и.о. министра энергетики, ЖКХ и государственного регулирования тарифов Ивана Маринина, директора АНО «Центр инвестиционного развития Удмуртской Республики» Романа Вахитова, председателя экспертного совета по цифровой экономике и блокчейн технологиям при Государственной Думе РФ Артема Кольцова, сообщает ИА REGNUM.

По слова представителей Innosilicon, Удмуртия была выбрана как регион с развитой промышленностью и командой, «понимающей отрасль и ее широкие перспективы». Республика предложила компании варианты производственных площадок, на базе которых такой центр мог бы функционировать.

«Рынок криптовалют, блокчейна, ICO, смарт-контрактов стремительно развивается и находится в нашем фокусе. В республике есть ресурсы и возможности для сотрудничества в этих направлениях. Соглашение с Innosilicon может стать первым проектом в области регулирования цифровых технологий в финансовой сфере, а также позволит привлечь инвестиции, создать дополнительные рабочие места и получать стабильный доход от продажи электричества», — считает Свинин.

В случае успешного проведения дальнейших переговоров центр станет первым в России примером сотрудничества между производителем оборудования для майнинга и правительством.

«В дальнейшем на его базе мы сможем более эффективно определить правила игры в майнинге и блокчейне», — отметил в свою очередь Кольцов.

Как сообщало ИА REGNUM, в последнее время российские власти обратили внимание на криптовалюты. Так, глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что криптовалюты по сути являются финансовыми пирамидами, и «криптомания» очень опасна. По ее словам, Банк России не намерен приравнивать цифровые деньги к иностранным валютам.

По итогам совещания, которое проходило в Сочи 10 октября, президент РФ Владимир Путин сформировал перечень поручений правительству России и Центробанку. В частности, поручено определить статус технологий и их понятий. Речь идет о применении в нормативных актах таких понятий, как «криптовалюта», «токен», «смарт-контракт» и других. При этом акцентировалось, что определение понятий и изменения в законодательстве должны осуществляться «исходя из обязательности рубля в качестве единственного законного платёжного средства в Российской Федерации». Для обеспечения функционирования организаций в данной сфере, в том числе для «майнинга» криптовалют, будет предусмотрена регистрация хозяйствующих субъектов и соответствующее налогообложение.

Напомним, неделей ранее курс самой популярной криптовалюты биткоин превысил отметку в $6 тыс., обновив в очередной раз свой исторический максимум.