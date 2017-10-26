Moody's обещает Украине в 2018-м самый низкий ВВП на душу населения в СНГ

Киев, , 21:24 — REGNUM Международное рейтинговое агентство Moody's опубликовало прогноз, согласно которому в 2018 году валовый внутренний продукт, приходящийся на каждого жителя Украины, будет самым низким среди всех стран, входящих в СНГ, сообщают «Украинские новости» со ссылкой на директора банковской группы Moody's Investors Service Ярослава Совгиру.

По его словам, показатель ВВП по существующему курсу составит для Украины чуть более $2 тыс на душу населения. Директор банковской группы утверждает, что столь низкий уровень не станет позитивнее даже в пересчете к паритету покупательной способности.

Население на Украине продолжит оставаться очень бедным, подвел итог Ярослав Совгира.

При этом издание для сравнения публикует прогноз Moody's по ВВП в России — свыше $10 тыс. на душу населения, ВВП в Казахстане — более $8 тыс., а также в Белоруссии — более $6 тыс.

Стоит отметить, что в начале августа 2017 года Moody's повысило кредитный рейтинг Украины со стабильного уровня на позитивный.

Как сообщало ИА REGNUM, Национальный банк Украины (НБУ) учетную ставку с 27 октября 2017 года повысит учетную ставку до 13,5% из-за уровня инфляции, превысившего прогнозируемый.

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