«Чебоксарский агрегатный завод» хочет подать иск о собственном банкротстве

Чебоксары, , 21:06 — REGNUM ОАО «Чебоксарский агрегатный завод» (ЧАЗ, входит в концерн «Тракторные заводы») планирует обратиться в суд о признании завода банкротом. Данный вопрос внесён в повестку общего собрания акционеров, которое планируется провести 28 ноября. При этом в тот же день, 25 октября, в суд вышел «Внешэкономбанк» (ВЭБ) о признании завода банкротом, сумма требований превышает 27 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

В сообщении ЧАЗа, опубликованном 25 октября на портале «Прайм раскрытие», говорится, что совет директоров компании принял решение о созыве 28 ноября общего собрания акционеров. В повестке включён один вопрос: «О принятии решения об обращении в Арбитражный суд с заявлением о признании ОАО «ЧАЗ» несостоятельным (банкротом)».

Отметим, что 25 октября с иском о признании завода несостоятельным вышел в Арбитражный суд Чувашии «Внешэкономбанк». Общая сумма исковых требований составляет 27 042 248 712,44 рублей. Дата рассмотрения не назначена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 октября ВЭБ вышел в Арбитражный суд Чувашии с иском в отношении ООО «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы» (КТЗ). Сумма исковых требований ВЭБ превышает 68,5 млрд рублей. Ранее менеджеры ВЭБ признали, что планы по реструктуризации долгов КТЗ оказались неудачными и на сегодняшний день финансовый долг концерна превышает 85 млрд рублей.

24 октября на пресс-конференции глава Чувашии Михаил Игнатьев, комментируя ситуацию на КТЗ, заявил, что «мы работаем по этому вопросу с правительством РФ, федеральными министерствами, Внешэкономбанком, Ростехом»:

«И сразу скажу, что тех работников, которые по тем или иным причинам будут высвобождаться, мы будем по нашей программе переобучать, переквалифицировать. При желании они получат другую специальность, профессию и смогут работать».

По данным Минпомторга РФ, в состав основных производственных активов КТЗ входит 14 машиностроительных предприятий, расположенных в восьми регионах (Алтайский край, Карелия, Мордовия, Чувашия, Владимирская область, Волгоградская область, Курганская область, Липецкая область). На предприятиях КТЗ работает 19 более тыс. человек. Здесь производят различные виды техники для сельского хозяйства, строительства, железнодорожной инфраструктуры и нужд Минобороны РФ. В Чувашии в состав КТЗ входят: ОАО «Чебоксарский завод промышленных тракторов», ЗАО «Промтрактор-Вагон», ООО «Чебоксарский завод промышленного литья», ОАО «Чебоксарский агрегатный завод», ООО «Четра — комплектующие и запасные части», АО «Четра — промышленные машины».

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