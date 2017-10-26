Bloomberg: При Трампе «русская сталь» вытесняет из США сталь американскую

Вашингтон, , 19:57 — REGNUM Внутриполитическая война клана Клинтонов и Демократической партии против администрации Дональда Трампа продолжается. На фоне скандала, разгоревшегося после обнародования информации о том, что Хиллари Клинтон, будучи кандидатом на пост президента США, а также руководство Демпартии профинансировали сбор досье на Трампа для использования его в предвыборной борьбе, продемократические американские СМИ пытаются сгладить эффект, публикуя новые материалы, дискредитирующие Трампа и его команду.

Накануне, 25 октября, портал Bloomberg Businessweek публикует материал, который обвиняет Трампа в невыполнении его предвыборного обещания, касающегося поддержки американской сталелитейной промышленности, а также снова «мажет» американского президента в «связях с Россией».

Издание напоминает, что спустя всего четыре дня после инаугурации Трамп предложил компании TransCanada Corp повторно подать заявку на строительство крупного нефтепровода «Кистоун», который должен соединить канадские нефтяные месторождения в Атабаске с нефтеперерабатывающими заводами в США в Стил-Сити (Небраска), Вуд-Ривер и Патока (Иллинойс).

Строительство данного нефтепровода проводилось в несколько этапов ещё при президенте Барака Обаме. Первые три этапа строительства были завершены, и канадская нефть из провинции Альберта поступает на американские НПЗ, но в недостаточном количестве, так как пропускная способность существующих нефтепроводов мала.

Тогда было предложено построить ещё одну нитку нефтепровода из труб большого сечения, чтобы значительно нарастить поставки канадской нефти на американские НПЗ.

Однако проект этот был вскоре заморожен из-за протестов экологов. Администрация Обамы не собиралась сильно продавливать этот проект, и даже предложенные альтернативные маршруты не смогли сломить сопротивление экологов.

Сразу после прихода к власти Трамп заявил, что трубопровод будет построен, и повторная заявка TransCanada Corp была одобрена. При этом Трамп в своей обычной пропагандистской манере заявил, что трубопровод будет построен исключительно из труб американского производства, и все последующие трубопроводы на территории США будут строится исключительно из труб, произведённых американской сталелитейной промышленностью.

Но это был лишь пира, так как у TransCanada Corp практически все трубы для строительства нефтепровода «Кистоун» были уже готовы. И тут выясняется «самое страшное», — почти 25% труб были сделаны на заводах, которые принадлежат транснациональной корпорации «Евраз», конкретно — на канадских заводах её североамериканского подразделения. А крупнейшим акционером «Евраза» является российский олигарх Роман Абрамович, который, по мнению американских СМИ, просто не может не быть связан с президентом России Владимиром Путиным.

Спустя месяц после одобрения американскими властями строительства нитки «Кистоун» администрация Трампа отменила требование для проекта строить его исключительно из труб американского производства

Bloomberg утверждает, что лоббисты «Евраза» потратили не один миллион долларов для продавливания своих интересов в Вашингтоне и смогли добиться не только решающего участия в строительстве «Кистоун», но и получили контракт на поставку труб для газопровода из Оклахомы к побережью Мексиканского залива.

Все это вызывает крайнее недовольство у американских сталелитейных магнатов, которые теряют рынок, утверждает Bloomberg.

Однако издание лукавит, так как компания «Евраз» владеет несколькими сталелитейными и прокатными предприятиями на территории США и Канады, и трубы для нефте‑ и газопроводов производятся там с использованием американской рабочей силы. В эпоху глобализации капитал теряет национальную окраску, и утверждать, что «русские делают трубы для американских нефтепроводов» некорректно, просто те или иные капиталы, которые косвенно могут иметь российское происхождение, участвуют в той или иной транснациональной корпорации. Если западный капитал вполне может участвовать в российских госкорпорациях, как это происходит с «Роснефтью», то вполне логично предположить, что российский капитал может участвовать в американской сталелитейной промышленности.

Но такое объяснение клану Клинтонов и Демпартии не нужно. Им нужно обвинить Трампа в связях с Россией и показать, что он не выполняет свое предвыборное обещание по поддержке американской сталелитейной промышленности.

И вот Bloomberg Businessweek «раскапывает», что дочь Дональда Трампа Иванка, оказывается, «дружит» с супругой крупнейшего акционера «Евраз» Романа Абрамовича Дарьей Жуковой. А супруг Иванки, главный советник Трампа Джаред Кушнер, вместе со своим братом Джошуа инвестировали свои средства в ряд проектов Жуковой. Иванка и Дарья вместе посещают теннисные турниры и благотворительные мероприятия и так далее. Американский читатель должен уяснить, что Трамп и его команда связаны всеми возможными связями с русскими олигархами, мафией, спецслужбами, властями (нужное подчеркнуть).

Также Трампу ставят в вину то, что он медлит с повышением тарифов на иностранную сталь, которые могли бы поддержать американских сталелитейщиков. Белый дом объясняет это тем, что администрация решила сосредоточиться на налоговой реформе.

Стоит отметить, что все начинания Трампа сталкиваются с сильным противодействием со стороны Конгресса, поэтому повышение тарифов вполне могут блокировать те же демократы, чтобы потом обвинить Трампа в невыполнении предвыборных обещаний и медлительности.