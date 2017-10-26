Снятие ограничений в закупках госкорпораций поможет развитию малого бизнеса

Москва, , 19:40 — REGNUM Отмена ограничений при доступе малого бизнеса к закупкам государственных компаний и компаний с госучастием не только поможет развитию предпринимательства, но и простимулирует госзаказчика обеспечить наилучшее соотношение «цена-качество» при выборе поставщиков. Об этом заявила журналистам сопредседатель Предпринимательской платформы «Единой России», вице-президент «Опоры России» Марина Блудян.

«Эта животрепещущая тема для малого бизнеса, которому крайне важно иметь доступ к заказам крупных государственных корпораций. Во всем мире эти корпорации существуют, но вокруг них создается жизненное пространство для малых предприятий, там сотни тысяч поставщиков. У нас этот процесс начался, когда Правительство РФ ввело 10% квоту, но тогда корпорации ввели систему добровольной сертификации, требуя от предпринимателей дополнительные документы и подтверждения», — рассказала Марина Блудян.

По ее словам, все эти требования стали своего рода «фильтрами и шлагбаумами» для представителей малого бизнеса при участии в конкурсах.

«У нас в рамках 10% квоты для малого и среднего предпринимательства 60% контрактов заключено у единственного поставщика, и это означает отсутствие конкуренции», — подчеркнула сопредседатель Предпринимательской платформы партии.

Марина Блудян подчеркнула, что вынесенные на заседание правительства инициативы напрямую идут от предпринимательского сообщества.

«Это наша инициатива, мы неоднократно обращали внимание премьер-министра на этот вопрос. И сейчас мы будем очень рады, если все пройдет Государственную Думу и, может быть, тогда новый год мы сможем начать в новых конкурентных условиях для малого бизнеса на торгах госкорпораций», — сказала она.

Сопредседатель предпринимательской платформы отметила, что предложения, вынесенные на рассмотрение Правительства РФ, не только обеспечивают конкурентную среду и дают дорогу малым предприятиям, которые сталкивались с бюрократическими требованиями госзаказчиков и отказывались от участия в конкурсах, но и позволяют госкопорациям выбрать наиболее лучшее соотношение цены и качества.

«И конечно же конкуренция — прямая борьба с коррупционными практиками при госзакупках», — добавила она.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что Правительство РФ на заседании рассмотрит поправки в законодательство, облегчающие доступ компаниям малого и среднего бизнеса к госзакупкам. Он отметил, что с принятием в законодательство данных поправок будет установлен определенный перечень документов, которые заказчик может требовать у компании малого или среднего бизнеса в рамках проведения конкурса. Таким образом у небольших компаний появится больше возможностей бороться за выгодные контракты.