Чебоксары на борьбу с гололёдом готовы потратить 11 млн рублей

Чебоксары, , 19:30 — REGNUM Чебоксары готовятся к зиме. На закупку реагентов для содержания дорог в Чебоксарах планируется направить 8,8 млн рублей, ещё почти 2,2 млн рублей — на закупку технической соли для предупреждения образования наледи на дорогах. Соответствующие открытые запросы предложений в электронной форме разметило акционерное общество «Дорэкс» на сайте единой информационной системы в сфере закупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Одним из предметов закупки являетсяправо заключения договора на поставку 500 тонн твёрдого противогололёдного материала для нужд «Дорэкса» (весь пакет акций принадлежит городскому комитету по управлению имуществом администрации города Чебоксары). Начальная (максимальная) цена договора — 8,8 млн рублей.

«Целями поставки товара является необходимость обеспечение противогололедных реагентов для зимнего содержания дорог, перекрестков, улиц, дворовых территорий города Чебоксары», — говорится в документе.

Отмечается, что противогололедный материал не должен быть токсичен, содержать примесей тяжелых металлов и по степени воздействия на организм человека относиться к веществам с классом опасности не ниже 4 (малоопасные).

Также планируется закупить 500 тонн технической соли «в связи с подготовкой к зимнему периоду 2017−2018 года». Начальная цена контракта — 2,177 млн рублей.

«Для предупреждения образования наледи на дорогах и обработка проезжей части противогололёдными материалами», — поясняется в документации.

Итоги будут подведены 1 ноября.