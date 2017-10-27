Центробанк продолжает раздавать «черные метки» банкирам

Москва, , 02:17 — REGNUM Раздача российским банкирам «черной метки» от Центробанка, набравшая обороты за последние 10 лет, привлекает внимание одним простым вопросом. Существует ли какой-либо критерий, позволяющий определить правомочность такого рода действий? Ситуацию анализирует автор ИА REGNUM Галина Смирнова.

Так сложилось, что при слове «банкир» у россиянина мгновенно возникает образ кровососа, нажившегося на народном горе, а в случае отсутствия народного горя его умело организующем. Поэтому действия ЦБ, ведущего свой черный список в рамках одному только ему известной логики, не вызывает особого отторжения у большинства населения. Но самое наличие такого процесса не может приветствоваться при понимании опасности закрытости в рыночных отношениях.

Упор на волюнтаристскую способность административных органов карать и миловать независимо от предъявляемых критериев соответствия, это очень нездоровая практика, которую можно мысленно экстраполировать и на другие области российского хозяйства помимо банковской сферы. Что же получится в результате? И не придем ли мы к некоторой аналогии самых страшных либеральных сказаний об ужасах, творимых «тройками НКВД»?

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