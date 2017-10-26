В Оренбурге прошло первое заседание общественного совета «Росводоканала»

Оренбург, , 19:16 — REGNUM Сегодня, 26 октября, в Оренбургской области собрался первый в регионе общественный совет группы компаний «Росводоканал». ГК создает общественные советы в регионах своего присутствия. В сегодняшнем заседании приняли участие представители законодательной и исполнительной власти Оренбургской области и городской администрации, руководство ГК «Росводоканал» и оренбургского водоканала.

Как сообщает пресс-служба группы компаний, участники встречи обсудили статус проекта «Концессии малых городов Оренбургской области», актуальные вопросы текущей финансово-хозяйственной деятельности «Оренбург Водоканала», познакомились с перспективами развития предприятия на ближайший период.

«Передача неэффективных МУПов и ГУПов в концессию частным операторам — поручение президента России, другого пути просто не будет, — отметил губернатор Оренбургской области Юрий Берг. — Опыт работы «Росводоканала» в Оренбурге доказал свою эффективность. Самая лучшая оценка его деятельности — отсутствие жалоб жителей на проблемы с водоснабжением. Хотелось бы, чтобы такая ситуация была во всех муниципалитетах области».

Инициатива «Росводоканала» по созданию общественного совета была вызвана желанием максимально интенсифицировать и сделать регулярным диалог с властью — главным заказчиком и партнёром компании, образовать площадку, на которой можно поднимать острые вопросы, слышать пожелания и оперативно реагировать на них. «Наша работа связана с высокой социальной ответственностью, — заявил генеральный директор ООО УК «Росводоканал» Антон Михальков. — Сегодня мы обсудили с губернатором Оренбуржья перспективы распространения опыта и компетенций группы компаний на другие города области, чтобы дать населению возможность пользоваться высококачественной услугой».

Итоги первого заседания общественного совета были подведены и в ходе личной встречи представителей ГК «Росводоканал» с губернатором — председателем правительства Оренбургской области Юрием Бергом. Кроме того, были конкретизированы основные цели и задачи совета в регионе с учетом перспектив его развития.

Напомним, первое заседание регионального общественного совета прошло 19 октября в правительстве Воронежской области. В течение ноября-декабря аналогичные совещательно-консультативные органы начнут действовать в Барнауле, Тюмени, Омске и Краснодаре.