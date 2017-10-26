Тамбовская область претендует на субсидию для модернизации работы с ТКО

Тамбов, , 17:44 — REGNUM Вице-губернатор Игорь Кулаков принял участие в селекторном совещании по вопросу распределения субсидии экосбора на 2018 год, который провел Минприроды России. Субсидии выделены регионам, где утверждены региональная программа в области обращения с отходами и территориальная схема обращения с отходами. Они на ближайшие годы будут обеспечивать организацию деятельности по сбору, транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению ТКО.

На Тамбовщине работу по перестройке системы обращения с отходами курирует лично губернатор Александр Никитин. Область входит в число передовых по этой работе, поэтому и вошла в число первых претендентов на получение межбюджетного трансферта на 2018 год.

Средства, поступившие в федеральный бюджет в счет уплаты экологического сбора, предназначаются, прежде всего, для строительства, реконструкции, технического перевооружения, модернизации производственно-технических комплексов, осуществляющих обращение с отходами.

По словам заместителя главы администрации области Игоря Кулакова, к федеральной субсидии в 50 млн. рублей на условиях софинансирования из бюджета Тамбовской области будет выделено еще около 5 млн. рублей. На эти средства в 2018 году планируется проведение рекультивации мичуринского полигона и реконструкция полигона в Никифоровском районе с устройством мусоросортировочной станции.

Напомним, захоронение ТКО и приравненных к ним отходов производства и потребления на Тамбовщине осуществляют на специальных полигонах. Захоронению подвергается порядка 96 процентов образующихся в регионе отходов, 4 процента — утилизируются.

Сейчас на территории области одиннадцать полигонов получили лицензии об осуществлении деятельности в сфере обращения с ТКО, в том числе регулируемой деятельности на захоронение. Эти полигоны расположены на территории Жердевского, Рассказовского, Уваровского, Тамбовского, Кирсановского, Моршанского, Мучкапского, Никифоровского, Петровского, Первомайского и Староюрьевского районов.

Территориальной схемой обращения с твердыми коммунальными отходами предусмотрено как строительство новых полигонов, так и реконструкция имеющихся. В частности, будут построены полигоны «Лысогорский» в Тамбовском районе и «Сосновка» в Сосновском районе. Предусмотрена реконструкция полигона в Никифоровском районе с устройством мусоросортировочной станции, рекультивация мичуринского полигона.