Экспорт Литвы: опять вся надежда на Россию

Вильнюс, , 17:35 — REGNUM Все признаки говорят о том, что 2017 год будет одним из лучших для литовских экспортеров, считают в Центробанке Литвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 26 октября.

«В первом полугодии экспорт товаров и услуг рос наиболее быстро с 2013 года. Особенно в этом году радуют показатели экспорта товаров: намного быстрее рос экспорт и реэкспорт товаров литовского происхождения, без учета минеральных продуктов. Данные за восемь месяцев показывают, что экспорт большинства товаров растет во все регионы: в ЕС, СНГ и другие страны. Правда, в последнее время рост экспорта товаров немного замедлился из-за плохого урожая хлеба, но он все равно растет двузначными числами», — утверждает старший экономист отдела макроэкономики и прогнозирования Центробанка Литвы Нериюс Черняускас.

По его словам, экспорт стимулируют и благоприятные тенденции на рынке ЕС, особенно на рынке стран еврозоны. Объем импорта и экспорта стран ЕС в этом году растет быстрее, чем в прошлом, это связано с более благоприятным положением на международных рынках. Но экспорт литовских товаров в ЕС рос заметно быстрее, чем импорт товаров ЕС. Другими совами, Литва быстрее других стран расширялась на рынках ЕС. Отчасти это говорит о том, что экспорт Литвы переориентировался из-за ограничений на альтернативных рынках (например, из-за ограничений в России).

Другая сторона медали — в Литве больше, чем в других странах ЕС, выросла продукция обрабатывающей промышленности. Для этого условия создали выросшие с 2016 года инвестиции и неиспользованные способности промышленности. Отчасти из-за этого экспорт молока, молочных продуктов, мебели и пластика рос особенно быстро и оказывал большое влияние на экспорт товаров литовского происхождения, без учета минеральных продуктов.

«Ожидания предприятий из-за развития экспорта в ближайшие месяцы все еще оптимистические. Об этом говорят данные опросов промышленных предприятий. В ближайшее время предвидится развитие экспорта продуктов питания и напитков, древесины, мебельных изделий и электроники. Благодаря этому можно надеяться не только на лучшие результаты экспорта, но и да создание рабочих мест и рост зарплат. С другой стороны, предприятия не спешат инвестировать в развитие производства и чаще инвестируют в модернизацию, чтобы стать более конкурентоспособными и способными платить более высокие зарплаты», — отмечает Черняускас.

«Еще один успех — рост реэкспорта. В первом полугодии 2017 года быстро рост реэкспорт в страны СНГ, особенно в Россию, положение которой сейчас улучшилось (например, за год укрепился курс российского рубля, начался восстанавливаться внутренний спрос). Из-за этого вырос импорт России. Это повлияло на реэкспорт как в Россию, так и в страны СНГ, у которых с Россией более интенсивные торговые и финансовые связи», — добавил эксперт.

Кроме того, по его словам, для литовских перевозчиков улучшаются условия перевоза товаров в Россию и из нее. Подписанное в октябре соглашение между министерствами транспорта Литвы и России в этом и следующем годах увеличит число так называемых трехсторонних разрешений (предназначенных для ввоза грузов в третьи страны и их вывоза оттуда) и двусторонних разрешений (которые позволят возить грузы других стран из терминалов Литвы).

Для Литвы особенно актуальны трехсторонние разрешения, поскольку они позволяют литовским перевозчикам возить товары из других страны ЕС (например, из Германии) в Россию и наоборот.

«Конечно, риск для экспорта остается. В первую очередь, в последнее время растет курс евро по отношению к доллару. Это означает, что наши товары становятся более дорогими для иностранцев. Кроме того, растут зарплаты и давление на предприятия, которые не хотят модернизировать производство, поднимать цены на товары. Но больше всего литовские экспортеры подчеркивают не это, а понемногу растущую нехватку работников. Эту проблему упоминают 15% промышленных предприятий. Правда, это проблема не только Литвы, так как похожие тенденции преобладают в большинстве стран ЕС», — заключил аналитик Центробанка Литвы.