Руденя: Главная задача — расширить туристический поток в Тверскую область

Тверь, , 17:16 — REGNUM Перспективы развития проекта «Завидово» в Конаковском районе Тверской области обсуждались сегодня, 26 октября, на встрече нубернатора Игоря Рудени и председателя Совета директоров группы компаний «Агранта» Сергея Бачина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Начался новый этап проекта «Завидово», который предполагает комплексное развитие территории, а также создание аквапарка. В свою очередь мы завершаем ремонт дороги, которая ведет в Конаково. Наша главная задача — расширить туристический поток в Тверскую область, выстроить необходимую инфраструктуру, создать новые рабочие места», — подчеркнул Игорь Руденя.

Сергей Бачин напомнил, что в этом году открыты несколько — в частности, появился туристический кемпинг, который пользуется большой популярностью. Также началась реализация проекта «Завидово-парк», в который включено несколько гостиничных комплексов, конгресс-холл и аквацентр. Инвестиции в первую очередь центра водных развлечений составят порядка 6 млрд рублей.

Игорь Руденя отметил, что реализация заявленных проектов увеличит количество туристов, приезжающих в Тверскую область, обеспечит интересный и качественный круглогодичный отдых для гостей и жителей региона.

На совещании также шла речь о продвижении водных туристических маршрутов Верхневолжья, развитии придорожной инфраструктуры, обеспечении транспортной доступности объектов туризма и отдыха.

Группа компаний «Агранта» реализует в Конаковском районе проект особой туристско-рекреационной зоны «Завидово», одним из центров которой является отель «РэдиссонЗавидово». Проект «Завидово» входит в состав туристско-рекреационного кластера «Верхневолжский», в который также включены «Тверь Marina» (Калининский район), «Конаково Ривер Клаб» (Конаковский район). Общие инвестиции в проект «Завидово» составляют более 10 млрд рублей.