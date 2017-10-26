Международные резервы России за неделю сократились на $1,4 млрд

Москва, , 17:16 — REGNUM Объём международных резервов России за неделю сократился на 0,3% ($1,4 млрд). Такие данные приводит 26 октября пресс-служба Центробанка.

Как сообщается, по состоянию на 20 октября международные резервы России составили $425,6 млрд, что на $1,4 млрд ниже показателя на 13 октября.

Снижение резервов регулятор связывает с отрицательной курсовой и рыночной переоценкой.

Напомним, неделей ранее международные резервы России выросли на 0,9% ($3,7 млрд).

Международные (золотовалютные) резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении правительства и Банка России.

Они состоят из монетарного золота, средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования и резервной позиции в МВФ.