Евроцентробанк оставил ключевую ставку на уровне 0%

Франкфурт-на-Майне, Германия, , 17:06 — REGNUM Совет управляющих Европейского Центрального банка (ЕЦБ) принял решение сохранить базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%. Об этом сегодня, 26 октября, сообщает пресс-служба финансового регулятора Евросоюза.

Сообщается, что на заседании Совета управляющих ЕЦБ, которое состоялось сегодня, было принято решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 0%. Ставка по депозитам сохраняется на уровне минус 0,4%. Маржинальная ставка остается на отметке 0,25%.

Все решения Совета управляющих ЕЦБ совпали с прогнозами экономистов, опрошенных агентство Reuters.

Кроме того, руководство ЕЦБ объявило о продлении программы количественного смягчения (QE) ещё на 9 месяцев. При этом максимальный объем выкупаемых ежемесячно активов сокращен до 30 млрд евро.

Напомним, эта программа действовала до конца 2017 года с ежемесячным объемом покупок в размере не более 60 миллиардов евро. ЕЦБ с помощью программы QE подстегивает инфляцию в еврозоне и стимулирует рост ВВП.