«Уровень доверия невысок»: Хан поставил крест на «плане Маршалла» для Киева

Таллин, , 17:02 — REGNUM Еврокомиссия получила предложенный Литвой «план Маршалла» для Украины, но перспективы его одобрения сомнительны. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам расширения и политике добрососедства Йоханнес Хан в ходе Форума гражданского общества «Восточного партнёрства», проходящего 26 октября в Таллине.

«Я получил план Маршалла от министра иностранных дел Литвы», — приводит слова еврокомиссара украинское издание «Европейская правда».

Хан при этом не стал однозначно прогнозировать, будет ли документ утверждён, скептически оценив потребность в его одобрении. Он подчеркнул, что Еврокомиссия уже имеет необходимый инструментарий для поддержки Украины, но средства будут выделяться исключительно в соответствии с требованиями проведения реформ.

«Мы готовы давать деньги, но не будем давать их без чётких критериев. Простите, что должен это говорить, но уровень доверия не очень высокий, и поэтому мы платим, когда что-то было сделано», — подчеркнул Хан.

Он также высказал мнение, что для привлечения инвестиций Киеву нужен не «план Маршалла», а изменение бизнес-климата. Еврокомиссар напомнил, что Украина на сегодняшний день находится на 80-м месте по привлекательности бизнеса, и отметил, что стране предстоит ещё многое сделать для улучшения ситуации в данной сфере.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе этого года стало известно, что власти Литвы подготовили «Новый европейский план для Украины», который предусматривает оказание странами Евросоюза ежегодной помощи Киеву в размере «как минимум 5 млрд евро» на «поддержку реформ, направленных на экономический рост и развитие».

Как заявлял первый вице-премьер Украины Степан Кубив, литовский проект «активно обсуждается» в ключевых международных институтах.