Повышение зарплаты бюджетникам Ингушетии: надежда на Минфин РФ

Магас, , 16:58 — REGNUM Работники бюджетных организаций Ингушетии достойны большей оценки их труда. В настоящее время они получают заработную плату меньше коллег по Северо-Кавказскому федеральному округу. Надежду на повышение зарплаты им дал глава республики Юнус-Бек Евкуров.

Заявив, что индексация зарплат бюджетникам не проводилась уже 12−15 лет, Евкуров отметил, что власти региона решают вопрос, как улучшить их положение в 2018 году.

«Мы секвестировали зарплату от чиновников уровня заместителя руководителя и выше. Сейчас мы будем думать над тем, как индексировать, как повысить зарплату нашим бюджетникам», — рассказал руководитель региона в интервью ТАСС.

Ранее о том, что индексация заработной платы работникам бюджетной сферы не проводилась с 2012 года, заявил председатель парламента региона Зялимхан Евлоев.

«Мы всегда привыкли ругать госслужащих, но это неправильно. Они выполняют много важной государственной работы за небольшую оплату, которая никак не учитывает уровень инфляции. Поэтому было бы неплохо в 2018 году поднять зарплату бюджетникам в Ингушетии до 10%, и чтобы Минфин РФ с пониманием отнесся к нам», — высказался спикер. При этом он подчеркнул, что помочь работникам бюджетной сферы, которых в Ингушетии значительно меньше, чем в других субъектах СКФО, удастся с помощью федеральных вливаний.

«Это небольшая сумма, а люди приходили бы на работу с хорошим настроением и работали бы продуктивнее. Может, повышать зарплату не самое подходящее время, но это необходимо, потому что кушать людям хочется сейчас, а не потом», — отметил спикер парламента.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Ингушетии заработная плата работников бюджетной сферы уже несколько лет подряд меньше всех в округе. Так, если в 2016 году средняя зарплата федеральных чиновников в Ингушетии не превышала 19 675 рублей, то их коллеги в Чечне, например, получали 26 881 рубль. Госслужащие региональных органов власти в Ингушетии зарабатывали в 1 полугодии 2016 года 24 539 рублей, в то время, как в Чечне за ту же работу платили в среднем 32 024 рубля, а в Ставропольском крае — 37 911 рублей.

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