В Воронеже более трех тысяч человек остались без тепла

Воронеж, , 16:31 — REGNUM Несколько тысячи жителей Воронежа остались без отопления из-за аварии на сетях теплоснабжения 26 октября. Об аварии ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС по Воронежской области.

Информация об отключении отопления поступила к спасателям около 12:50. Авария произошла в Ленинском районе — из-за отключения котельной от отопления отключены 26 жилых домов, в которых проживают почти 3,6 тыс. человек, а также 15 административных зданий на улицах Никитинской, Плехановской, Кольцовской, Куколкина, Свободы, Никитинской, Фридриха Энгельса. В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы.

Между тем, РИА «Воронеж» со ссылкой на МУП «Воронежтеплосеть» сообщило о прорыве на теплосети в Ленинском районе. Причем утечку зафиксировали еще накануне, 25 октября. Включить отопление обещают к 21:00 26 октября. Температура воздуха в Воронеже сейчас около трех градусов тепла.

Отметим, что отопительный сезон в Воронеже в этом году начался со 2 октября, никаких глобальных аварий при подключении не фиксировалось. Однако прокуратура области при проведении проверки выявила в целом более 100 нарушений при подготовке к зиме в регионе. Большое число таких нарушений было выявлено в Воронеже: например, в Коминтерновском, Левобережном, Центральном, Советском районах города были с нарушением сроков подписаны паспорта о готовности домов к отопительному сезону, а «Воронежтеплосеть» затянула сроки ремонта резервного оборудования в котельных, что, сочли в прокуратуре, могло стать причиной аварийных ситуаций и сбоя работы оборудования в случае похолоданий.

Добавим, что 23 октября на еженедельном совещании, говоря о ситуации с муниципальными предприятиями, именно «Воронежтеплосеть» мэр Александр Гусев назвал самым убыточным МУПом, вероятно, забыв о своем обещании в 2013 году навести на предприятии порядок.