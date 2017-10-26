Турецкий банк «Зираат» покупает узбекский UTBank

Анкара, , 18:01 — REGNUM Турецкий государственный банк «Зираат» в целях расширения своих инвестиций в Узбекистане приобретет весь пакет акций UTBank (ЗАО «Узбекско-турецкий банк»), заявил глава Enterprise Architecture Group банка Илкер Мет, сообщает 24 октября агентство «Анадолу».

Руководитель турецкого банка подчеркнул, что UTBank стал самым первым иностранным банком в Узбекистане. Акции UTBank были поделены поровну между банком «Зираат» и ОАКБ «Агробанк».

По словам Илкер Мет, уже подписано предварительное соглашение о покупке 50% акций.

«Мы планируем войти в Узбекистан в 2018 году под торговой маркойZiraat Bank-Uzbekistan», — заявил руководитель банка.

Он отметил, что Узбекистан находится среди быстрорастущих экономик и имеет большой потенциал развития.

«Членство Узбекистана в ШОС открывает возможности для экспорта среди стран СНГ и создает дополнительные стимулы для предпринимателей, которые хотят наладить производство в стране. Богатство Узбекистана в сельском хозяйстве и природными ресурсами показывает, что страна, являющаяся важным пунктом Шелкового пути, займет высокое место в будущем», - сказал Илкер Мет.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября СМИ Узбекистана сообщили, что в ходе встречи президента Шавката Мирзиёева с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом будет поднят вопрос о выделении государственным турецким банком «Зираат» $200 млн на строительство многоквартирных домов Узбекистане.

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