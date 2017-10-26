Противостояние с Казахстаном: В Киргизии резко подорожал уголь

Бишкек, , 16:19 — REGNUM Министерство экономики Киргизии предлагает ввести государственное регулирование цен на уголь на срок до 90 дней. Соответствующий законопроект вынесен на общественное обсуждение, сообщила пресс-служба правительства.

По данным ведомства, средняя по республике стоимость угля достигла 4 325 сомов (3 634 рубля) за тонну. За последний месяц местный уголь подорожал в большинстве регионов на 6,7%, а импортный — на 3,9%. Однако Джалал-Абадской области рост розничных цен на этот вид топлива достиг 10%, а в городе Талас уже 17,4% — 25%.

«Одной из причин повышения цен является возникновение проблемы на киргизско-казахстанской границе и введенный властями Казахстана запрет на экспорт угля за пределы страны. При этих условиях злоупотребления для получения сверхприбыли на рынке неизбежны. А устранять злоупотребления в рамках антимонопольного законодательства не представляется возможным. Поэтому возникла необходимость государственного вмешательства», — констатируют в министерстве.

ИА REGNUM напоминает, что на киргизско-казахстанской границе в течение последних двух недель образуются многокилометровые очереди из нескольких сотен машин. Происходит это из-за того, что пограничники Казахстана усилили досмотр грузовых автомобилей, следующих в и из Киргизии. Аналогичным образом они поступают и с киргизстанскими фурами на российско-казахстанской границе.

Официальная Астана объясняет поведение своих пограничников попыткой противостоять незаконному ввозу на свою территорию китайских товаров, попавших в Киргизию контрабандным путем.

В Бишкеке же действия властей Казахстана расценивают как нарушение норм и правил Евразийского экономического союза и Всемирной торговой организации. Однако казахстанские власти категорически отвергают обвинения.

Отметим, что ряд СМИ и экспертов считают, что киргизско-казахская «таможенная война» является очередным этапом противостояния руководителей двух этих стран — президентов Алмазбека Атамбаева и Нурсултана Назарбаева.