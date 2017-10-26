В Москве прожиточный минимум для пенсионеров увеличили на 300 рублей

Москва, , 16:53 — REGNUM Величина прожиточного минимума для пенсионеров в Москве в 2018 году составит 11 816 рублей. Соответствующий закон «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в городе Москве в целях определения региональной социальной доплаты к пенсии на 2018 год» был принят на заседании Мосгордумы 25 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«В целях установления региональной социальной доплаты к пенсии неработающим гражданам, получающим пенсию в городе Москве и зарегистрированным по месту пребывания или по месту жительства в городе Москве менее 10 лет в общей сложности, данным законопроектом предлагается на 2018 год установить величину прожиточного минимума пенсионера в городе Москве в размере 11 816 рублей», — сообщил руководитель департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Петросян.

Он добавил, что средства на выплату региональной социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам в городе Москве на 2018 год предусмотрены в рамках реализации государственной программы «Социальная поддержка жителей города Москвы» в размере 116,46 млрд рублей.

«Исходя из среднего размера доплаты до величины прожиточного минимума пенсионера — 4 485 рублей, общие расходы на реализацию указанного закона города Москвы составят 3 229,2 млн рублей. 4 485 рублей х 60 000 человек х 12 месяцев, где 60 000 человек — численность получателей в 2018 году. Дополнительных расходов из бюджета города Москвы не потребуется», — подчеркнул Владимир Петросян.

По словам председателя комиссии Мосгордумы по социальной политике и трудовым отношениям Михаила Антонцева («Единая Россия»), в 2011 году получателями доплаты были 3 тысячи горожан. Сегодня это — 42 тысячи 370 человек, в 2018 году число получателей вырастет до 60 тысяч.

«Она рассчитана на основании специальных методик и с учётом реальной жизни. Это потребует выделения из бюджета города порядка 3 млрд 300 млн рублей», — подчеркнул Михаил Антонцев.

Отметим, в 2017 году величина прожиточного минимума для неработающих пенсионеров составляла 11 561 рублей. По состоянию на август 2017 года количество получателей региональной социальной доплаты к пенсии до величины прожиточного минимума пенсионера в размере 11 561 рубль в Москве составляло 42 370 человек.

В соответствии с законом города Москвы от 14 декабря 2001 года № 70 «О законах города Москвы и постановлениях Московской городской Думы» проект закона города Москвы «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в городе Москве в целях определения региональной социальной доплаты к пенсии на 2018 год» был утверждён в первом чтении.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, московскую региональную социальную доплату для неработающих пенсионеров со стажем проживания в столице более десяти лет в 2018 году поднимут до уровня прожиточного минимума. Таким образом общий средний размер пенсии в Москве должен составить 17 500 рублей.

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