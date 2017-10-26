Киргизия занимает 75-е место в рейтинге «Doing Business»

Бишкек, , 15:56 — REGNUM Киргизия опустилась на две позиции и заняла 75-е место в рейтинге создания благоприятных условий для предпринимательской деятельности «Doing Business», подготовленном аналитиками Всемирного банка и Международной финансовой корпорации.

Среди бывших республик Советского союза вновь лидируют Эстония, Латвия и Грузия, расположившиеся на 12-й, 14-й и 16-й строчках рейтинга, соответственно. Затем следуют Литва — на 21-м месте, Казахстан — на 35-м, Белоруссия — на 37-м, Армения — на 38-м, Россия — на 40-м и Молдавия — на 44-м.

Наихудшие показатели продемонстрировали Азербайджан — 65-е место, Украина — 80-е, Узбекистан — 87-е, Таджикистан — 128-е, а также упомянутая выше Киргизия — 75-е. Туркмения традиционно не была включена в рейтинг из-за излишней закрытости и отсутствия полноценной информации о ситуации в предпринимательской сфере в этой среднеазиатской стране.

Возглавляют международный бизнес-индекс Новая Зеландия, Сингапур и Дания. В десятку лучших также смогли попасть Гонконг, Южная Корея, Норвегия, Великобритания, США, Швеция и Македония.

Наименее привлекательными для ведения бизнеса эксперты Всемирного банка и Международной финансовой корпорации признали Сомали, Эритрея, Ливия, Венесуэла и Южный Судан. Всего в рейтинг «Doing Business» входят 190 стран мира.

ИА REGNUM напоминает, что в октябре 2016 года среди постсоветских стран лидерами рейтинга «Doing Business» также являлись Эстония — на 12-м месте, Латвия — на 14-м и Грузия — на 16-м. Далее располагались Литва — 21-е место, Казахстан — 35-е, Белоруссия — 37-е, Армения — 38-е, Россия — 40-е, Молдавия — 44-е, Азербайджан — 65-е, Киргизия — 75-е, Украина — 80-е и Узбекистан — 87-е. Наихудшие условия для ведения бизнеса были зафиксированы в Таджикистане, занимавшем 128-ю строчку индекса.