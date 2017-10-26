Узбекистан и Турция стремятся к отмене визового режима

Анкара, , 15:54 — REGNUM В целях развития отношений бизнес-сообществ Турции и Узбекистана страны стремятся к отмене виз, заявил 26 октября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает «Подробно.uz».

"Все это начало большой работы, которую нам предстоит сделать. Между братскими народами не должно быть виз. К этому мы стремимся», — сказал президент Узбекистана.

Он добавил, что в ходе бизнес-форума, который состоится сегодня в Стамбуле, планируется подписание контрактов на общую сумму $3,5 млрд.

По словам Мирзиёева, за девять месяцев 2017 года товарооборот между странами увеличился на 29%.

«Это очень мало. Мы должны ставить перед собой большие цели… Я ставлю цель в $5-6 млрд, и мы обязательно достигнем этого», — сказал президент Узбекистана.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе визита Мирзиёева в Турцию планируется поднять вопрос о выделении турецким государственным банком «Зираат» кредита Узбекистану на строительство жилья в размере $200 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: Мирзиёев отправился в Анкару для встречи с Эрдоганом