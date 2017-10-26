Власти Севастополя предлагают национализировать автобусное предприятие

Севастополь, , 15:46 — REGNUM Правительство Севастополя расширило список ГУПов, подлежащих приватизации, среди которых ГУП «Севавтотранс», осуществляющий городские пассажирские перевозки. В последнее два года предприятие активно обновляет автопарк по программе лизинга. Постановление об изменениях в проект закона города утверждено на заседании правительства 26 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

К приватизации предлагаются 12 государственных унитарных предприятий. Это ГУП «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Севастополя», ГУП «Агентство «Союзпечать», ГУПС «Единый информационный центр», ГУП «Пансионаты Севастополя», ГУПС «Севавтотранс».

Смена формы собственности ожидает ГУП «Севастопольский морской порт», пять управляющих компаний и ГУПС «Управляющая компания оптово-розничных торговых комплексов Севастополя».

Сообщается, что приватизация пройдет в 2018 и последующий плановый период до 2020 года.

Изменения в городской закон «О прогнозном плане приватизации государственного имущества города Севастополя» позволит эффективно использовать госимущество и соответствует стандартам соотношения приватизируемых ГУПов к их общему количеству (не менее 75%), сообщил и.о. директора департамента имущественных и земельных отношений Севастополя Константин Зимин.

Теперь законопроект должно рассмотреть Законодательное собрание.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее исполнительная власть внесла в план приватизации 21 предприятие, но законодатели сократили список до 11.

Предприятие «Севавтотранс» между тем ранее получило 90 новых автобусов для городских и пригородных перевозок пассажиров. Общая сумма государственного контракта на приобретение государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) для Севастополя 90 автобусов и 60 троллейбусов составила 2,5 млрд рублей.

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По просьбе правительства Севастополя, из федерального бюджета городу были компенсированы 441 млн рублей лизинговых платежей. Предполагалось, что господдержка поможет избежать повышения стоимости проезда в пассажирском транспорте.

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