Нацбанк Украины ожидает два транша от МВФ в 2018 году

Киев, , 15:48 — REGNUM $3,5 млрд ожидает получить Украина в 2018 году от Международного валютного фонда (МВФ), заявил заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Дмитрий Сологуб, сообщает 26 октября УНН.

По его словам, в 2018 году Украина ожидает два транша по программе расширенного финансирования EFF МВФ: первый в течение января-марта 2018 года в размере $2 млрд, а второй — в течение всего года в размере $1,5 млрд.

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Напомним, ранее Нацбанк Украины поднял учетную ставку до 13,5% в связи с высоким уровнем инфляции, превышающим прогнозы. Жесткая монетарная политика НБУ должна приостановить рост инфляции с уменьшить его до прогнозируемых уровней. Этому также будут способствовать транши от МВФ, выдаваемые Украине согласно графику.

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Как сообщало ИА REGNUM, МВФ ждет от Украины проведение ряда реформ, в частности земельной, медицинской и остальных, для того, чтобы выдать Киеву кредит. В результате за осень 2017 года депутаты Верховной рады планируют принять сразу пять реформ, часть из которых уже приняли: пенсионную и медицинскую.

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