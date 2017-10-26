В Казахстане около 400 гидросооружений нуждаются в срочном ремонте

Астана, , 15:47 — REGNUM В Казахстане каждое четвертое гидросооружение нуждается в срочном ремонте, заявил 26 октября депутат сената парламента республики Дархан Калетаев в ходе пленарного заседания в Астане.

«Контроль за гидросооружениями никем не осуществляется. В Казахстане из имеющихся 1665 гидросооружений 392 нуждаются в срочном ремонте», — цитирует слова Калетаева «КазТАГ».

По его словам, большой проблемой являются малые гидротехнические сооружения (ГТС), часть их которых либо заброшены, либо не имеют владельцев или эксплуатационных служб.

Депутат также отметил, что ежегодный ущерб из-за плохого состояния сооружений от вредного воздействия вод — наводнений, паводков и подтоплений — составляет десятки миллионов долларов и во столько же оценивается ущерб самим водным ресурсам.

Калатаев напомнил, что после реорганизации МЧС вопросы по эксплуатации сооружений перешли в министерство сельского хозяйства, а комитет по промышленной безопасности перешел в ведение в министерство по инвестициям и развитию. При этом, уточнил он, в компетенцию комитета по чрезвычайным ситуациям МВД не входит надзор за ГТС.

«В связи с этим, данный вопрос остается неурегулированным, так как не определен уполномоченный орган, и не предусмотрены штатные единицы по надзору за ГТС, которые должны осуществлять свою деятельность на всей территории страны», — резюмировал Калетаев.