Российские рубли на Украине запрещать не будут

Киев, , 15:36 — REGNUM Национальный банк Украины не собирается запрещать оборот российских рублей. Об этом 26 октября заявил замглавы регулятора Олег Чурий, передает «112 Украина».

«Мы не собираемся запрещать обращение российских рублей в Украине», — сказал Чурий.

Он напомнил, что ранее Нацбанк запретил обращение денежных знаков, на которых присутствуют изображения, связанные с Крымом.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября Национальный банк Украины запретил всем банкам страны использовать в операциях российские банкноты или монеты, изображения на которых имеют отношение к Крымскому полуострову. Запрет вступил в силу 17 октября.

Банки Украины не могут принимать, хранить или выдавать такие банкноты или монеты. «Укрпочта» также не вправе принимать или оплачивать переводы с использованием таких денежных знаков. Решение Нацбанка объясняется стремлением защитить «суверенитет и территориальную целостность Украины».

Напомним, в октябре в России поступили в обращение банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. Купюру достоинством 200 рублей украшают памятник затопленным кораблям в Севастополе и Херсонес Таврический. Оба эти объекта известны как символы Крыма.

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