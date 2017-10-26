В «Нижегородском водоканале» из-за многочисленных жалоб начались обыски

Нижний Новгород, 26 октября 2017, 15:20 — REGNUM Прокуратура начала проверку деятельности финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Нижегородский водоканал». Также в проверке принимает участие управление экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД РФ.
Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре, поводом для проверки стали многочисленные обращения граждан и юридических лиц о ненадлежащей работе «Нижегородского водоканала». Кроме того, компанию подозревают в неэффективном расходовании получаемых средств.
В последние дни органы прокуратуры не обделяют вниманием нижегородских чиновников. Как сообщало ИА REGNUM, ранее в районных администрациях Нижнего Новгорода начались проверки. В них принимают участие сотрудники Генпрокуратуры РФ, которые встречаются с главами администраций и осуществляют проверку документов.
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Непосредственно перед началом проверок глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов и его первый заместитель Сергей Миронов с промежутком в один день написали заявление об уходе по собственному желанию.
Кроме того, 26 октября появилась информация об обысках в офисах организаций и компаний, имеющих отношение к депутату областного Заксобрания Александру Бочкареву. Его подозревают в нарушениях антикоррупционного законодательства.
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