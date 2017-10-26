Расходы на депутатов и чиновников в Оренбуржье: нормативы для бюджетов

Оренбург, , 16:42 — REGNUM В Оренбургской области нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в бюджетах городских округов и муниципальных районов Оренбургской области на 2018 год на данный момент утверждены и стоит отметить, что почти все они увеличились. Самый высокий предельный норматив утверждён для бюджета Орска (второго по величине города региона) — 152 238,3 тыс. рубля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно документу, опубликованному на сайте правовой информации, самый низкий норматив предусмотрен для бюджета ЗАТО Комаровский — 13 049,4 тыс. рубля. Примечательно, что он остаётся неизменным.

Добавим, что норматив представляет собой общую сумму расходов. Её весомая доля касается муниципальных чиновников, поскольку депутатов, осуществляющих свои функции на профессиональной основе, малая толика. В перечень муниципальных образований, для которых установлен норматив, вошли 40 территорий Оренбургской области. Это те муниципальные образования, в чьих бюджетах доля дотаций из других бюджетов и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчётного объёма дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, заменённой допнормативами отчислений, в течение двух из трёх отчётных финансовых лет превышала 5% собственных доходов местного бюджета. Эти муниципальные образования не имеют права превышать установленные для них в индивидуальном порядке нормативы.

Одной из причин увеличения предельного норматива стало то, что с 2018 года муниципальные служащие, работающие в сфере сельского хозяйства, согласно закону, будут содержаться за счёт местного бюджета, а не областного.

Низкие нормативы у таких муниципальных образований, как Курманаевский район — 17 364,9 тыс. рублей (в 2017 году — 15 217,1 тыс. рублей), Матвеевский район — 17 347,5 тыс. рублей (2017 год — 15 736,6 тыс. рублей), Домбаровский район — 17 353,2 тыс. рублей (2017 год — 15 742,3 тыс. рублей). В лидерах по величине норматива — Орск (в 2018 году — 152 238,3 тыс. рублей, в 2017 году — 151 318,5 тыс. рублей), за ним следует Новотроицк (в 2018 году — 67 499,5 тыс. рублей, в 2017 году — 66 962,5 тыс. рублей) и Оренбургский район (в 2018 году — 57 637 тыс. рублей, в 2017 году — 54 090,9 тыс. рублей).