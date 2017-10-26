Болгария получит 2 млрд евро из бюджета ЕС в 2018 году

София, , 15:14 — REGNUM Болгария получит 4,24 млрд левов (чуть больше 2 млрд евро) из бюджета Европейского союза в 2018 году. Об этом 26 октября сообщил евродепутат от Болгарии Андрей Новаков после голосования в Европарламенте по бюджету на следующий год, передаёт Investor.bg.

Как сообщается, бюджет ЕС на 2018 год предусматривает инвестиции в исследования, научную деятельность, инфраструктуру, занятость и борьбу с безработицей среди молодёжи, а также субсидии сельхозпроизводителям.

«Для Боларии этот бюджет означает очень многое. С одной стороны, предусмотрено почти 800 млн евро прямых субсидий фермерам. С другой стороны, почти 800 млн евро отводится на развитие городов и инфраструктуры, почти 380 млн евро — на развитие сельских районов, 185 млн евро — на занятость. Это будет глотком воздуха для Болгарии и поддержит экономический рост страны», — сказал евродепутат.

Окончательно проект бюджета ещё не согласован. Заключительным этапом должны стать консультации в ноябре между Европарламентом, Еврокомиссией и Советом ЕС, сказал Новаков, являющийся единственным представителем Болгарии, входящим в состав переговорной команды по бюджету ЕС.

Напомним, с 1 января 2018 года к Болгарии в рамках ротации на полгода переходит председательство в Совете ЕС. Это произойдёт на шесть месяцев раньше запланированного по причине того, что Великобритания отказалась от своего председательства в связи с выходом из Европейского союза.

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