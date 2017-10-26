Петербург намерен сделать паромный туризм круглогодичным

Санкт-Петербург, , 15:14 — REGNUM Пассажирский порт «Морской фасад» в западной части Васильевского острова должен перейти на круглогодичный прием круизных судов. Об этом заявил 26 октября заместитель главы комитета по транспорту Санкт-Петербурга Алексей Львов на II Инвестиционном форуме, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Львова, в навигацию 2017 года порт принял более 550 тыс. круизных пассажиров, что стало рекордом. В связи с этим город намерен развивать круглогодичную работу порта.

«Круизная навигация у нас начинается в мае и заканчивается в октябре. С этой сезонностью нужно заканчивать», — заявил Львов.

В Петербурге планируют запустить новые паромные линии, а также, с согласования Министерства транспорта, изменить статус пункта пропуска и реконструировать его, что важно для паромов, которые перевозят не только людей, но и автомобили.

Петербург также намерен принимать большие современные суда длиной более 330 метров.

«Для этого в рамках причала №7 предусмотрено строительство палуб для причаливания таких судов, планируется и небольшое увеличение акватории для их постановки», — добавил чиновник.

Читайте также: Петербургский порт «Морской фасад» на четверть увеличил пассажиропоток

Смольный также собирается консолидировать все активы, связанные с морскими пассажирскими перевозками. Речь идет не только о порте «Морской фасад», но и о Морском пассажирском вокзале на площади Морской Славы Васильевского острова, о причалах на набережной Лейтенанта Шмидта и Английской набережной.

«Мы стремимся консолидировать усилия, чтобы составлять расписания от 2 и более лет, дабы круизные компании имели возможность планировать свой бизнес», — пояснил Львов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году петербургский пассажирский порт «Морской фасад» принял 247 круизных лайнеров и два паромных судна, в город на них прибыло 562 682 пассажира.

Общий поток туристов, прибывших в Петербург по воде в порты «Морской фасад», «Морской вокзал», терминалы на Английской набережной и набережной Лейтенанта Шмидта, в 2017 году вырос на 7%, а количество судозаходов — на 19%.

Читайте ранее в этом сюжете: Концепция национального российского паромного оператора появится в ноябре