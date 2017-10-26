В Омской области повысили прожиточный минимум для пенсионеров

Омск, , 14:42 — REGNUM В Омской области прожиточный минимум пенсионеров проиндексировали впервые за два года. Соответствующее решение в четверг, 26 октября, приняли депутаты регионального Законодательного собрания. Об этом сообщает «Общественное телевидение России».

«В Омской области впервые за два года пенсионерам повысили прожиточный минимум, — передает вещатель. — На 3,2% — это 263 рубля».

Таким образом, прожиточный минимум пенсионеров в регионе с 1 января 2018 года составит 8480 рублей.

Неработающие пенсионеры, размер материального обеспечения которых ниже величины прожиточного минимума, будут получать доплату из федерального бюджета.